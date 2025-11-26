Radioterapia di ultima generazione al San Raffaele di Milano
MILANO - L'Unità di Radioterapia del San Raffaele di Milano tratta tumori in tutti i distretti corporei, inclusi encefalo, testa-collo, polmone, mammella, pancreas, fegato, apparato gastrointestinale, apparato urologico, ginecologico ed ematologico. "Il concetto dell'utilizzo della radioterapia come. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ancora pochi giorni e torno a casa. Domani ultima radioterapia
Radioterapia di ultima generazione al San Raffaele di Milano - L'Unità di Radioterapia del San Raffaele di Milano tratta tumori in tutti i distretti corporei, inclusi encefalo, testa-
Cosenza, al Mariano Santo l'acceleratore lineare di ultima generazione: rivoluzione nella radioterapia oncologica - COSENZA L'Azienda Ospedaliera di Cosenza compie un importante passo avanti nella cura dei tumori: nel Polo Oncologico del Mariano Santo è stato installato, il TrueBeam, il secondo acceleratore lineare ...
Radioterapia contro i tabù: ospedale di Negrar rilancia la cura del tumore alla prostata - «Quando proponiamo la radioterapia, molti pazienti pensano di essere già condannati