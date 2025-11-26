Racconti al Femminile rassegna musicale gratuita a Santa Maria La Nova
Il Comune di Napoli presenta la terza edizione di “Racconti al Femminile”, rassegna musicale gratuita organizzata da CMN Produzioni Srl e dedicata alla valorizzazione del talento e della creatività delle donne nella musica.Dal 26 al 29 dicembre 2025, il Complesso Monumentale di Santa Maria La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mancano pochi giorni! Tre scrittrici, tre Sud, tre racconti che parlano anche di noi. Sta per arrivare una serata che unisce letteratura, emozioni e cultura del Mediterraneo al femminile. Non perdere l’occasione di riscoprire Ortese, Deledda e Morante attraverso - facebook.com Vai su Facebook
Natale a Napoli 2025, cosa fare in città durante le feste: il programma - Il Comune di Napoli ha ufficialmente lanciato il programma “Natale a Napoli 2025”, un evento culturale che dal 5 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 trasformerà ... Scrive ilmattino.it
'Racconti al femminile' a Napoli, al via con Lina Sastri - Dal 23 al 30 dicembre il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli sarà il palcoscenico della seconda edizione di "Racconti al femminile", una rassegna musicale - Riporta ansa.it
Racconti al femminile - culturale "RACCONTI AL FEMMINILE” si svolgerà presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli dal 27 al 30 dicembre con l’organizzazione generale ... Scrive regione.campania.it