Raccontare la fisica quantistica attraverso il linguaggio dell’arte

Il 2025 è l’anno internazionale delle scienze e tecnologie quantistiche proclamato da UNESCO. In questa occasione si inserisce Quant’ARTE Festival, un format ideato dalla sezione Education and Outreach del National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) coordinato dalla professoressa Elisabetta Paladino dell’Università di Catania. Il Festival è un viaggio tra fisica quantistica, visione, creatività ed espressione, un modo innovativo di raccontare la fisica quantistica attraverso altri linguaggi, come quello artistico. Ai giovani che parteciperanno all’evento sarà infatti data la possibilità di realizzare delle opere d’arte lasciandosi ispirare dalla fisica e dalle tecnologie quantistiche attraverso incontri con gli scienziati e visite guidate presso alcuni fra i laboratori italiani di fisica quantistica più all’avanguardia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it