Raccolti 1.300 euro grazie alle pizze solidali dei fratelli Kellini

Ben 1.300 euro raccolti come incasso solidale nel giro di due giorni dai fratelli Kellini, ristoratori di Mandello e Abbadia che da anni promuovono una donazione a ospedale o associazioni del territorio come ringraziamento per averli accolti, integrati e aiutati nella cura di un loro caro. "Cibo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Raccolti 1.300 euro grazie alle pizze solidali dei fratelli Kellini

Grandi #chef per una #buonacausa: 240.000 euro raccolti da #IlGustoPerLaRicerca. Da @RivaYacht è andato in scena un pranzo-evento, edizione n. 20, il cui ricavato sarà destinato a iniziative di #beneficienza Vai su X

Dopo la morte del 34enne Nicola Pallaoro è scattata la raccolta fondi per aiutare la sua famiglia: è partita un'ondata di solidarietà, raccolti 53 mila euro in poche ore - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà: Azione contro la fame, oltre 11mila partecipanti e 113mila euro raccolti grazie a #ConnectedAgainstHunger - Azione contro la fame, organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione infantile, ha presentato i risultati della settima edizione della Challenge ... agensir.it scrive

Christmas Gala per la ricerca di Fondazione Ieo-Monzino: raccolti 415.000 euro. Tanti i vip, da Aurora Ramazzotti a Michele Bravi - Una delle serate più attese dell’anno, organizzata in collaborazione conPloom Pr, che ha permesso di raccogliere 415. Si legge su milano.corriere.it

Festa di Sole. Raccolti quasi 56mila euro - Il bilancio dell’edizione 2025 della Festa di Sole segna un bellissimo record: 55. Riporta lanazione.it