Raccolta firme Diamo linfa al bene | incontro Libera a Messina

Mercoledì 26 novembre, dalle 18, allo Spazio Saraj - bene confiscato alle mafie in Via C. Citarella 33 a Messina gestito da Anymore Onlus -, insieme al Centro Servizi per il Volontariato di Messina  Libera a Messina promuove un incontro aperto alla cittadinanza per inaugurare la raccolta firme. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

