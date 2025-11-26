Quindicenne sorpresa con gioielli | denunciata

Ha raggirato un anziano con la tecnica del finto carabiniere e si è fatta consegnare i gioielli, ma la minorenne è stata sorpresa in flagranza dalla polizia che l’ha denunciata. Nella tarda mattinata del 22 novembre alla sala operativa della Questura è giunta una segnalazione di una possibile truffa in atto nei confronti di un anziano residente nel centro storico. Immediatamente, la centrale ha inviato un equipaggio delle Volanti sul posto, dove presso il portone d’ingresso dello stabile gli agenti hanno individuato e bloccato una ragazza di 15 anni, con in mano una scatola piena di gioielli d’oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

