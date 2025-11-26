Quindicenne sequestrato per chiedere 1 milione e mezzo di riscatto al padre | due arresti
Il sequestro del ragazzo si è verificato lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli. A distanza di 7 mesi, Polizia di Stato e Guardia di Finanza hanno arrestato i due presunti responsabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
la Repubblica. . La madre del quindicenne di Moncalieri, vittima delle violenze avvenute la notte di Halloween, è tornata a parlare dopo giorni di silenzio. Il figlio sarebbe stato sequestrato e torturato per 17 ore, forse anche abusato sessualmente: per questo i - facebook.com Vai su Facebook
Quindicenne sequestrato per chiedere 1 milione e mezzo di riscatto al padre: due arresti - Il sequestro del ragazzo si è verificato lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli ... Secondo fanpage.it