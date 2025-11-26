Quindicenne rapito nell' aprile scorso per chiedere un riscatto di 1,5 milioni Due arresti a Napoli

Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un ragazzo di 15 anni, figlio di un imprenditore del Napoletano, per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di euro. La polizia e la Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip partenopeo nei confronti di due indagati per sequestro di persona a scopo di estorsione. Le indagini, delegate alla Squadra Mobile e al. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Quindicenne rapito nell'aprile scorso per chiedere un riscatto di 1,5 milioni. Due arresti a Napoli - Svolta nelle indagini sul sequestro lampo di un ragazzo di 15 anni, figlio di un imprenditore del Napoletano, per chiedere un riscatto di un milione e mezzo di ... Come scrive gazzettadelsud.it

quindicenne rapito nell aprileIl ragazzo di 15 anni rapito e poi liberato a Napoli, presi gli ultimi due banditi - Era composto da tre persone il commando che l’8 aprile 2025, a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, rapì a scopo estorsione - Lo riporta gds.it

quindicenne rapito nell aprileQuindicenne sequestrato per chiedere 1 milione e mezzo di riscatto al padre: due arresti - Il sequestro del ragazzo si è verificato lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, nella provincia di Napoli ... Come scrive fanpage.it

