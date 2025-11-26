Conoscere la squadra, valorizzare tutti i profili della rosa e raccogliere punti importanti. Gli obiettivi di mister Aldo Clementi, da oggi sino alla fine del torneo, sono chiari e definiti, poi se il mercato porterà dei regali in casa Vigor, saranno ben accetti. L’importante è non perdere altre pedine: purtroppo l’addio di Pandolfi ha accesso parecchi campanelli d’allarme tra i tifosi rossoblu, che ora temono altri addii. L’ultimo nome avvolto dalle chiacchiere è quello di De Feo, tuttavia a stroncare sul nascere ogni preoccupazione è proprio il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni, che spiega: "Le voci non mi interessano, ora si parla di De Feo, domani sarà un altro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Qui Senigallia. Vigor, De Feo blindato. E si aspetta Pesaresi