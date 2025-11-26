Questo problema non è così drammatico come la gente pensa | scoppia la polemica sull’età dei protagonisti di Stranger Things 5

La serie più attesa dell’anno torna a far discutere, in vista dell’uscita della quinta stagione prevista per giovedì 27 novembre. Si tratta di Stranger Things 5 e i creatori Matt e Ross Duffer hanno risposto ad alcune critiche sull’età dei personaggi. In particolare, si discuteva del fatto che in questa quinta, e ultima, stagione gli attori del cast che interpretano i personaggi più giovani possano sembrare troppo vecchi rispetto all’età dei personaggi stessi. I fratelli Duffer però, hanno da subito sostenuto che non c’è nulla di cui preoccuparsi: “ Questo problema non è così drammatico come la gente pensa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

