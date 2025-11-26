Prevenzione, informazione ed educazione. La polizia ribadisce i suoi intenti e fa riecheggiare le parole: "Questo non è amore". È lo slogan della polizia, che ha celebrato ieri, 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Costante è l’impegno e il lavoro che il Commissariato di Cesena continua a portare avanti, alla ricerca di un approccio sempre più sensibile verso il cruente fenomeno. Il personale di polizia, addetto alle violenze di genere, prosegue, parallelamente al contrasto e repressione della violenza, in azioni di informazione ed educazione, al fine di innescare nella comunità comportamenti virtuosi e culturali, promuovendo valori rispettosi e attenti tra i giovani e gli adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Questo non è amore", lo slogan della polizia contro la violenza