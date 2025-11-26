Questo cult natalizio della nostra infanzia torna al cinema a dicembre | non perderlo per niente al mondo

Un grande classico del cinema natalizio sta per tornare al cinema, un’occasione da non perdere per vederlo con gli affetti più cari. Il Natale porta con sé tradizioni che si ripetono ogni anno e tra queste non può mancare la visione di un grande classico cinematografico. Ci sono film che diventano parte integrante delle feste, capaci di evocare ricordi e atmosfere che si rinnovano puntualmente con la stessa magia. Uno di questi è senza dubbio Mamma, ho perso l’aereo, la commedia che ha conquistato generazioni e continua a far sorridere grandi e piccini. Quest’anno il cult diretto da Chris Columbus torna sul grande schermo, riportando in sala l’avventura, ormai familiare e rassicurante, di Kevin McCallister. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Questo cult natalizio della nostra infanzia torna al cinema a dicembre: non perderlo per niente al mondo

