Quest' inverno torna uno dei tagli più iconici degli anni ' 90 Scalato leggero e dalla forma a V Come sfoggiarlo e su quali capelli

I l “hair V cut” torna al centro delle tendenze capelli per l’autunno-inverno 20252026. Questa tecnica di scalatura, che crea una forma a “V” più o meno accentuata nella parte posteriore della chioma, conquista grazie alla sua capacità di slanciare la figura, alleggerire le lunghezze e valorizzare il movimento naturale dei capelli. Un taglio dinamico e femminile, perfetto per chi desidera un cambiamento visibile ma non drastico, in equilibrio tra struttura e naturalezza. Capelli luminosi: 5 buone abitudini da seguire a casa X “V cut hair”: il taglio di ccapelli scalato stile anni 2000. Decisamente iconico tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, il taglio a “V” torna oggi sotto i riflettori imponendosi come una delle tecniche più richieste dell’inverno 202526. 🔗 Leggi su Iodonna.it

