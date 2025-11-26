Quest' inverno torna uno dei tagli più iconici degli anni ' 90 Scalato leggero e dalla forma a V Come sfoggiarlo e su quali capelli
I l “hair V cut” torna al centro delle tendenze capelli per l’autunno-inverno 20252026. Questa tecnica di scalatura, che crea una forma a “V” più o meno accentuata nella parte posteriore della chioma, conquista grazie alla sua capacità di slanciare la figura, alleggerire le lunghezze e valorizzare il movimento naturale dei capelli. Un taglio dinamico e femminile, perfetto per chi desidera un cambiamento visibile ma non drastico, in equilibrio tra struttura e naturalezza. Capelli luminosi: 5 buone abitudini da seguire a casa X “V cut hair”: il taglio di ccapelli scalato stile anni 2000. Decisamente iconico tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, il taglio a “V” torna oggi sotto i riflettori imponendosi come una delle tecniche più richieste dell’inverno 202526. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In Panarotta, la montagna della Valsugana, gli impianti potrebbero parzialmente ripartire già quest'inverno. Intanto la società Lagorai 2002 lavora a un progetto per l'estate del prossimo anno. - facebook.com Vai su Facebook
Midi o mini, la gonna di pelle quest'inverno si indossa con gli stivali, dai modelli flat a quelli con tacco, passando per alternative animalier - i consigli di Vogue Italia Vai su X
Furti nei guardaroba di famiglia: questo inverno le pellicce della nonna tornano di moda - Le passerelle di stagione hanno fatto tornare di moda la pelliccia da donna nell'inverno 2025 2026. Si legge su iodonna.it
Home Donne Alimentazione Benessere Amore Casa Famiglia Tra noi Storie di donne Oroscopo Lifestyle Cucina - nutriente, capelli glossy e makeup che accende le giornate fredde sono le tendenze beauty d inverno da provare subito ... Riporta tgcom24.mediaset.it
La gonna di lana grigia torna alla ribalta, da capo retrò a tendenza per l'inverno - A lungo relegata allo status di capo basic un po' old style, la gonna grigia in lana si sta affermando quest'inverno come capo essenziale del guardaroba invernale. corriere.it scrive