Questi uccelli diventano praticamente ciechi solo per amore e per far colpo sulle femmine

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I maschi di alcune specie di fagiano corteggiano le femmine con vistose piume sul capo che li rendono quasi ciechi, limitando la vista e aumentando il rischio di predazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

