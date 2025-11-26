Questi uccelli diventano praticamente ciechi solo per amore e per far colpo sulle femmine
I maschi di alcune specie di fagiano corteggiano le femmine con vistose piume sul capo che li rendono quasi ciechi, limitando la vista e aumentando il rischio di predazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Con i primi freddi, le mangiatoie per gli uccelli diventano importantissime per garantire un supporto alimentare, soprattutto in caso di copertura nevosa del terreno. Anche qui all’oasi abbiamo quindi attivato il foraggiamento dei punti di alimentazione: ecco che - facebook.com Vai su Facebook
Questi uccelli diventano praticamente ciechi solo per amore e per far colpo sulle femmine - I maschi di alcune specie di fagiano corteggiano le femmine con vistose piume sul capo che li rendono quasi ciechi, limitando la vista e aumentando il ... Scrive fanpage.it