questa vita senza me il libro di lido reali storia di una rinascita

Questa vita senza me è un dono. Una dolente elegia, senza false consolazioni, un macigno di dolore consapevole, vero, che ci interroga e ci smaschera, ma è anche una metafora dei percorsi di consapevolezza e rinascita che ognuno di noi può fare. La scrittura è bella, non ha falsità, ipocrisia, retorica. E’ il libro di Lido Reali, imprenditore tessile di Tobbiana. Ha 62 anni e la sua vita senza sé è iniziata nell’estate 2021, dopo la seconda dose di vaccino per il Covid. Non è un libro contro i vaccini, sono pagine che raccontano le sue due vite: la prima in cui ha vissuto quel sogno americano che è stato nei passati decenni di tanti pratesi, la seconda in cui ha lottato e ancora lotta con le conseguenze di una grave infezione al midollo spinale, le paralisi, gli spasmi nervosi, la sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

