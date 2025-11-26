Questa foto dei bambini nel campo rom è falsa

Circola una foto di tre bambini tra cumuli di rifiuti, rilanciata sui social come presunta prova delle condizioni nei campi rom. L’immagine viene usata per alimentare il confronto con il caso della cosiddetta famiglia del bosco e per accusare istituzioni e media di doppi standard. Ma la foto non ha alcun legame con le comunità rom, in quanto fa riferimento a un’altra realtà. Per chi ha fretta. L’immagine diffusa sui social non ritrae bambini in un campo rom italiano.. Lo scatto proviene da un reportage realizzato in Perù, nella discarica di Valle Sagrato, vicino a Lima.. Analisi. L’immagine viene condivisa come presunta dimostrazione delle condizioni in cui vivrebbero dei bambini in un campo rom. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

Samuele ed Enrico: due Picchiarelli dal campo al Consiglio dei Bambini e delle Bambine «Quando crescerai ricordati del bambino che sei stato» Queste importanti parole, pronunciate dal nostro Presidente Sergio Ferrarotti durante il dibattito, hanno illu - facebook.com Vai su Facebook

"Sogno una partita con soli bambini in campo, con soli bambini sugli spalti e soli bambini ai controlli allo stadio" L'infinita umanità di Diego... #D10SETERNO #DIEGO #MARADONA Vai su X

Questa foto dei bambini nel “campo rom” è falsa - La fotografia rilanciata sui social per mostrare presunti bambini rom tra i rifiuti è decontestualizzata e falsa nell’uso che ne viene fatto. Scrive open.online

Bambini nel bosco, Armando Siri: "Nei campi Rom ci sono bambini allevati per delinquere e li portiamo via? Dove sono i giudici?" - Bambini nel bosco, Armando Siri (Lega): "Tutte le famiglie che vivono in situazioni disagevoli dovrebbero vedersi portar via i figli? Riporta la7.it

Milano, 4 bambini e famiglie via da campo rom per qualche ora/ “Volevano sfuggire alla pressione mediatica” - Pare volessero sfuggire alle attenzioni mediatiche Non sono spariti i quattro bambini coinvolti ... Segnala ilsussidiario.net