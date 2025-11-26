Questa foto dei bambini nel campo rom è falsa

Circola una foto di tre bambini tra cumuli di rifiuti, rilanciata sui social come presunta prova delle condizioni nei campi rom. L’immagine viene usata per alimentare il confronto con il caso della cosiddetta famiglia del bosco e per accusare istituzioni e media di doppi standard. Ma la foto non ha alcun legame con le comunità rom, in quanto fa riferimento a un’altra realtà. Per chi ha fretta. L’immagine diffusa sui social non ritrae bambini in un campo rom italiano.. Lo scatto proviene da un reportage realizzato in Perù, nella discarica di Valle Sagrato, vicino a Lima.. Analisi. L’immagine viene condivisa come presunta dimostrazione delle condizioni in cui vivrebbero dei bambini in un campo rom. 🔗 Leggi su Open.online

