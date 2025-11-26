Quello che il calcio non riesce a far quadrare tra costo degli abbonamenti tv pirateria e diritti di trasmissione

Il costo del calcio piratato in Francia è stato quantificato in circa 400 milioni di euro l’anno, più o meno lo stesso valore dei diritti televisivi della Ligue 1. È la stima di uno studio commissionato da Dazn sulla diffusione delle Iptv illegali, con fino a nove milioni di decoder in circolazione. Per Dazn, arrivata in Francia con un accordo da 400 milioni l’anno per otto partite di Ligue 1 a giornata, quei decoder hanno significato un tetto di circa 700mila abbonati e la decisione del proprietario Len Blavatnik di chiudere l’operazione dopo una sola stagione, pagando un’indennità all’Lfp. Il prezzo del pacchetto – vicino ai 40 euro – e una comunicazione poco convincente hanno pesato, ma la pirateria ha agito da acceleratore del fallimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quello che il calcio non riesce a far quadrare tra costo degli abbonamenti tv, pirateria e diritti di trasmissione

