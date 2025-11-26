Quel frigo che da un mese impedisce il passaggio dei pedoni in via Montepellegrino

La sensibilità del Comune di Palermo e della Rap verso i diversamente abili e le mamme con bimbi nel passeggino non ha limiti: dopo un mese e varie segnalazioni, in via Montepellgrino, all'angolo con via Angiò, il frigo giace nello stesso punto in compagnia di rifiuti vari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

