Quel frigo che da un mese impedisce il passaggio dei pedoni in via Montepellegrino
La sensibilità del Comune di Palermo e della Rap verso i diversamente abili e le mamme con bimbi nel passeggino non ha limiti: dopo un mese e varie segnalazioni, in via Montepellgrino, all'angolo con via Angiò, il frigo giace nello stesso punto in compagnia di rifiuti vari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
