Quattro mesi di letture e musica per bambini e ragazzi in 31 biblioteche | riparte Bolle d’Arte

Martedì 16 dicembre riparte "Bolle d’Arte" il festival di promozione alla lettura dedicato a bambinie ragazzie organizzato dal Polo bibliotecario piacentino e realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore Fondo per la promozione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

