Quasi 8mila diagnosi di cancro ogni anno in Abruzzo ma il Registro Tumori della Regione è fermo al 2019
L’ultimo Registro dei Tumori dell’Abruzzo pubblicato sul sito dell’Agenzia Sanitaria Regionale (Asr) è del 2019 e conta 7.851 nuovi casi di cancro per quell’anno (4.204 per gli uomini e 3.647 per le donne). Nel 2019 le nuove diagnosi sono state 29 in più rispetto a quelle contate dal Registro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
