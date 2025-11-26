Quasi 8mila diagnosi di cancro ogni anno in Abruzzo ma il Registro Tumori della Regione è fermo al 2019

Ilpescara.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo Registro dei Tumori dell’Abruzzo pubblicato sul sito dell’Agenzia Sanitaria Regionale (Asr) è del 2019 e conta 7.851 nuovi casi di cancro per quell’anno (4.204 per gli uomini e 3.647 per le donne). Nel 2019 le nuove diagnosi sono state 29 in più rispetto a quelle contate dal Registro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

quasi 8mila diagnosi di cancro ogni anno in abruzzo ma il registro tumori della regione 232 fermo al 2019

© Ilpescara.it - Quasi 8mila diagnosi di cancro ogni anno in Abruzzo ma il Registro Tumori della Regione è fermo al 2019

Approfondisci con queste news

Quasi 8mila diagnosi di cancro ogni anno in Abruzzo ma il Registro Tumori della Regione è fermo al 2019 - Fino ad allora le probabilità di sviluppare una neoplasia da parte dei cittadini abruzzesi erano in linea con la media della popolazione italiana ma manca la mappa per sapere se nel frattempo il risch ... Segnala ilpescara.it

quasi 8mila diagnosi cancroCancro al pancreas: +10% di pazienti vivi dopo la diagnosi. Ecco perché - Cancro al pancreas: cresce la sopravvivenza al tumore grazie a diagnosi più precoci, terapie mirate e anche maggiore consapevolezza dei rischi. Da msn.com

Cancro al seno. Oms: “Ogni anno 2,3 milioni di nuovi casi nel Mondo. Ma quasi 80% dei decessi nei paesi a basso e medio reddito” - Messo a punto un nuovo documento con una tabella di marcia per raggiungere l’obiettivo di salvare 2,5 milioni di vite dal cancro al seno entro il 2040. Secondo quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Quasi 8mila Diagnosi Cancro