Quasi 300mila visitatori per Elliott Erwitt | prorogata la mostra al Palazzo Reale
Grande successo al Palazzo Reale per la mostra di Elliott Erwitt, uno dei più grandi maestri della storia della fotografia. Quasi 300mila visitatori sono accorsi in 180 giorni per ammirare i suoi celebri scatti e la Fondazione Federico II ha così deciso di prorogare l'esposizione fino al 6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Era il #23novembre di 45 anni fa quando un terribile terremoto travolse l’Irpinia e una parte di Basilicata e Puglia. Persero la vita circa tremila persone, quasi 9 mila i feriti e 300mila persone rimasero senza le loro case. Un grido di disperazione che travolse l’It - facebook.com Vai su Facebook
Era il #23novembre di 45 anni fa quando un terribile terremoto travolse l’Irpinia e una parte di Basilicata e Puglia. Persero la vita circa tremila persone, quasi 9 mila i feriti e 300mila persone rimasero senza le loro case. Un grido di disperazione che travolse l’It Vai su X
Alla mostra di Erwitt 300mila visite, prorogata al 6 gennaio - Dopo il grande successo di pubblico, quasi trecentomila visitatori in 180 giorni, la Fondazione Federico II ha deciso di prorogare la mostra di Elliott Erwitt, al Palazzo Reale di Palermo, la cui chiu ... Da ansa.it