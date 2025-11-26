Quasi 300mila visitatori per Elliott Erwitt | prorogata la mostra al Palazzo Reale

Grande successo al Palazzo Reale per la mostra di Elliott Erwitt, uno dei più grandi maestri della storia della fotografia. Quasi 300mila visitatori sono accorsi in 180 giorni per ammirare i suoi celebri scatti e la Fondazione Federico II ha così deciso di prorogare l'esposizione fino al 6. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

