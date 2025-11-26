Quasi 200 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza

Sono numeri stabili, quelli legati alla violenza di genere in città e forniti da Sos Donna alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi. "Un trend purtroppo costante", come lo ha definito Silvia Dal Pane, presidente dell’associazione Sos Donna che da 31 anni opera in città gestendo i centri antiviolenza e proponendo attraverso la preziosa attività delle volontarie, supporto costante e multidisciplinare alle donne vittime di violenza. Dai dati dell’associazione emerge infatti che sono state 194 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, delle quali 153 nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina e 41 attraverso lo sportello Alba presente nei comuni dell’Unione Rubicone Mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Quasi 200 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza"

