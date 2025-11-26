Quasi 2 richieste di aiuto al giorno Da inizio anno 600 interventi | l’ argine di polizia e carabinieri

Quasi due richieste di aiuto al giorno. Una ogni trentasei ore. In provincia di Pesaro e Urbino il rumore di fondo della violenza contro le donne non conosce pause: 600 interventi delle forze dell’ordine dall’inizio dell’anno, una media che racconta più di qualsiasi slogan quanto il fenomeno sia strutturale e mai episodico. Un flusso continuo che sia la Polizia di Stato che i Carabinieri assorbono quotidianamente, spesso dentro le mura domestiche dove la parola "protezione" ha assunto ormai un significato capovolto. Accanto a questi numeri nudi, però, c’è un’altra fotografia: quella di una macchina di prevenzione che tenta di intercettare le crepe prima che diventino voragini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

