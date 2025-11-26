Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 26 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,150 €kWh (150,17 €MWh), mentre la media dei prezzi delle ultime settimane mostra una certa volatilità, con valori oscillanti tra 0,115 €kWh e 0,192 €kWh (115-193 €MWh). Questi dati confermano come il mercato resti sensibile sia alle dinamiche stagionali sia agli equilibri internazionali di approvvigionamento energetico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

