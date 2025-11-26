Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 26 Novembre 2025, il PUN si attesta a 0,150 €kWh (150,17 €MWh), mentre la media dei prezzi delle ultime settimane mostra una certa volatilità, con valori oscillanti tra 0,115 €kWh e 0,192 €kWh (115-193 €MWh). Questi dati confermano come il mercato resti sensibile sia alle dinamiche stagionali sia agli equilibri internazionali di approvvigionamento energetico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

UNA IRIS PER NON DIMENTICARE Oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Costa Volpino si unisce in un’unica voce per dire NO a ogni forma di violenza e discriminazione. La nostra comunità si stringe nel ricordo de - facebook.com Vai su Facebook

Quanto costa ricaricare l’auto elettrica a casa? - Magazine Quotazioni Usato Ricaricare un’auto elettrica nel proprio box è, senza dubbio, la soluzione più pra ... Secondo quattroruote.it

Quanto costa mantenere un’auto elettrica al mese - Analisi dettagliata dei costi mensili di un'auto elettrica: ricarica, assicurazione, manutenzione e bollo. Da lifestyleblog.it

Bolletta elettrica, perché in Italia è così cara e perché da noi l’energia costa molto di più che negli altri Paesi europei - In Spagna il prezzo medio dell'energia elettrica è di 35 euro/mwh, in Italia di 105 euro, nonostante le fonti rinnovabili coprano oltre il 40% dell'offerta. Da msn.com