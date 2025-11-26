Quando Walter Rohrl vinceva l’Europeo Rally

Il titolo continentale nel 1974 fu il primo successo importante del tedesco, all’epoca pilota ufficiale Opel, che l’anno dopo vincerà l’Acropoli, prova del Campionato del Mondo. Gli anni ’70 furono un momento d’oro per i rally con auto leggendarie e piloti di talento che seppero conquistare il cuore degli appassionati. Tra di loro non si . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

