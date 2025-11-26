Quando salgo sull’aereo so che non ci rivedremo più
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. In questa puntata: Claudia, 31 anni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domani si parte… e questa volta non vado da sola. La foto è solo simbolica, ma il viaggio è reale: domani salgo sul treno per Bologna, direzione fiera della cartoleria. @bigbuyerexhibition E porto con me una valigia piena di voi. Porto la Snail Mail, il Taccu - facebook.com Vai su Facebook
#Puglia , #Decaro: farò il presidente a modo mio, non salgo su un ring - #elezioniregionali2025 Vai su X
“Quando salgo sull’aereo so che non ci rivedremo più” - Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. Scrive internazionale.it