Quando le donne fanno i miracoli

La determinazione e la tenacia delle donne che hanno rimesso in piedi la nostra Romagna. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sabato dalle 21 al Petrella di Longiano va in scena ‘Donne sull’orlo di un miracolo economico’. Spettacolo di e con Nicoletta Fabbri, che porta in scena storie di donne realmente esistite che nel dopoguerra hanno vissuto il boom economico. L’attrice fa parte della compagnia ‘Le belle bandiere’, diretta da Elena Bucci e Marco Sgrosso. Preambolo dello spettacolo, alle 18.30, la presentazione nel ridotto del Petrella del libro ‘Amelia e le altre’ di Oriana Maroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Quando le donne fanno i miracoli"

