Oggetti dimenticati, luci che si accendono nel buio, frammenti di un aereo e di vite spezzate tornano a parlare in un film che nasce da una mostra e la supera. PERSOANOMALIA di Robert Kusmirowski diventa così un’esperienza cinematografica che interroga la memoria collettiva attraverso le cose che il tempo sembrava aver messo a tacere. Un . L'articolo Quando le cose ricordano: il viaggio di PERSOANOMALIA nella memoria è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Quando le cose ricordano: il viaggio di PERSO[A]NOMALIA nella memoria