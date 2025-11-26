Quando le cose ricordano | il viaggio di PERSOANOMALIA nella memoria
Oggetti dimenticati, luci che si accendono nel buio, frammenti di un aereo e di vite spezzate tornano a parlare in un film che nasce da una mostra e la supera. PERSOANOMALIA di Robert Kusmirowski diventa così un’esperienza cinematografica che interroga la memoria collettiva attraverso le cose che il tempo sembrava aver messo a tacere. Un . L'articolo Quando le cose ricordano: il viaggio di PERSOANOMALIA nella memoria è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
