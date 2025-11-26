Quando l' arte diventa un dono | da Gavirate presepi solidali per l' aiuto allo studio
Da Gavirate, in Lombardia, a Forlì. Una bella storia dal sapore natalizio, che parla di solidarietà, generosità e stima. I protagonisti sono Giovanni Alberio, che vive a Gavirate, paese lombardo di cui in passato è stato anche sindaco, e la cooperativa sociale Salvagente di Forlì, che si occupa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
