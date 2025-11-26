quando la neve scarseggia

Negri Neve. Ne è bastata così poca, l’altro giorno, per richiamare in servizio un bel po’ di personaggi: dalla Piccola Fiammiferaia agli spalatori che il comune arruolava ad ogni avvisaglia di fiocchi. Perché l’Alaska era sempre dietro l’angolo, prima del riscaldamento globale. Così la Martesana era un potenziale Klondike senza oro, un polo in trasferta, sbilanciato sulle vaghe stelle dell’Orsa. Il freddo vero non faceva gran poesia, si limitava a presentare il conto dell’estate torrida, umida, paludosa. La prima fioccata del fuorisacco meteorologico era detta “nef dj luff, neve dei lupi” e a dar retta alle nonne non si doveva toccarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

