Quando la natura ispira la creatività | in Cattolica la mostra delle opere d’arte della comunità universitaria
Il tema della terza edizione di “UniversArte: Campus in Mostra”, rassegna delle opere d’arte prodotte da docenti, amministrativi ed allievi dell’Università Cattolica di Piacenza, era per l’anno accademico in corso “Quando la natura ispira la creatività”, una mostra che resterà allestita dal 26. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
