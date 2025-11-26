Quando la mamma dei bimbi nel bosco scappò nel Bolognese per nascondersi e il padre coprì la fuga

Con il passare dei giorni emergono nuovi particolari sulla famiglia che viveva nel bosco di Palmoli (Chieti). Un anno fa la mamma dei tre bambini lascò l’abitazione e fuggì a Bologna facendo perdere le tracce a investigatori e servizi sociali che stavano cercando di intervenire sul caso dopo che i piccoli erano rimasti intossicati ed erano state valutate le condizioni di vita in una specie di capanna, senza luce e senza acqua. Il Quotidiano Il Centro racconta che la decisione della donna era maturata per il timore che gli assistenti sociali potessero intervenire sulla famiglia e allontanare i figli, così come poi successo proprio in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Quando la mamma dei bimbi nel bosco scappò nel Bolognese per nascondersi e il padre coprì la fuga”

