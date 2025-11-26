Quando la Colombari paragonò Costacurta a Rocco Siffredi | cosa intendeva dire davvero

Martina Colombari è stata ospite il 25 novembre a Belve, intervistata da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2. La concorrente di Ballando con le stelle ha parlato con ironia e amore del suo rapporto con il marito Billy Costacurta, con cui fa coppia dal 1996 ed è sposata dal 2004. Colombari ha ricordato una frase pronunciata anni fa, quando paragonò Costacurta a Rocco Siffredi, precisando il senso del paragone: non un riferimento in centimetri, ma un modo per descrivere un uomo focoso e passionale. Nello specifico, aveva detto a Oggi: “Mio marito sostiene che io, essendo stata fidanzata per tre anni con Alberto Tomba, sportivo passionale, sono la più sexy, la più erotica, quindi un’amante perfetta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Quando la Colombari paragonò Costacurta a Rocco Siffredi: cosa intendeva dire davvero

