ABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì 28 novembre, ore 18.00, Teatro ABC (Catania) MEMORIA, COOPERAZIONE E PREVENZIONE “ETNA 1983, UN’IMPRESA CHE SA DI LEGGENDA”: QUANDO LA CITTÀ SFIDÒ IL VULCANO Catania – Memoria, responsabilità, prevenzione e protezione del territorio. Saranno questi gli assi portanti della serata “ Etna 1983. Un’impresa che sa di leggenda ”, in programma venerdì 28 novembre alle ore 18.00 al Teatro ABC di Catania. Un appuntamento che mette attorno allo stesso palco istituzioni nazionali e regionali, mondo accademico, protezione civile e comunità etnea, per ripercorrere l’operazione che oltre quarant’anni fa riuscì a deviare la colata dell’Etna, salvando Nicolosi e i paesi alle pendici del vulcano. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Quando la città disse “no” al vulcano: al Teatro ABC rivive l’impresa dell’Etna 1983