Quando il seggio è un sogno A casa Vendola la Boccia e la palestinese napulitana

Risintonizzarsi. Passare al lato B delle regionali. Oltre le dinamiche del campo largo e il confronto nel centrodestra. Non solo Antonio Decaro, Roberto Fico e Alberto Stefani. Nella giungla delle liste, tra i sommersi e i salvati, ci sono i due palestinesi forse traditi dalle uscite discutibili, il flop di Maria Rosaria Boccia e la rivalsa di Gennaro Sangiuliano. E, boom, Pellegrino Mastella, erede di Clemente, che se tutta l'Italia fosse come Benevento sarebbe il presidente del Consiglio per distacco. Nichi Vendola?. Alla fine il nostalgico ritorno in Puglia fallisce. Tutta colpa della lista di Avs, che manca lo sbarramento del 4% nonostante le quasi 10 mila preferenze dell'ex governatore.

