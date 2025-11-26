Roma, 26 novembre 2025 – Emergono nuovi particolari sulla vicenda della famiglia nel bosco e sulla ferma volontà dei coniugi Nathan Trevallion e Catherine Birmingham di continuare a vivere assieme ai figli nel casolare che avevano scelto come dimora, senza luce né acqua. Decisione che oggi ha portato il loro legale, Giovanni Angelucci, a rimettere il mandato. Un anno fa Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini che vivono nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, lasciò l'abitazione e fuggì a Bologna facendo perdere le tracce a investigatori e servizi sociali che stavano cercando di intervenire sul caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando Catherine fuggì a Bologna con i bimbi lasciando solo il marito nella casa nel bosco