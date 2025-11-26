Quando cadono mito e contro-mito La vera forza di Opus Dei Una storia
“Opus Dei. Una storia” è un libro edito da Ares e arrivato in libreria da pochi giorni. Per capire che cos’è, forse conviene partire da ciò che non è. Non è un romanzo mascherato da inchiesta, né una raccolta di testimonianze deluse, amareggiate o recriminanti. Non è nemmeno — ed è già una notizia — un volume agiografico, di quelli che raccontano una storia da vetrina, mostrando solo i gioielli di famiglia e nascondendo la polvere sotto lo zerbino. È un libro di storia: presenta dati, numeri, documenti; circostanzia i fatti senza rispondere alle narrazioni scandalistiche con un santino altrettanto poco realistico. 🔗 Leggi su Formiche.net
