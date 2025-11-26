Quando cadono mito e contro-mito La vera forza di Opus Dei Una storia

Formiche.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Opus Dei. Una storia” è un libro edito da Ares e arrivato in libreria da pochi giorni. Per capire che cos’è, forse conviene partire da ciò che non è. Non è un romanzo mascherato da inchiesta, né una raccolta di testimonianze deluse, amareggiate o recriminanti. Non è nemmeno — ed è già una notizia — un volume agiografico, di quelli che raccontano una storia da vetrina, mostrando solo i gioielli di famiglia e nascondendo la polvere sotto lo zerbino. È un libro di storia: presenta dati, numeri, documenti; circostanzia i fatti senza rispondere alle narrazioni scandalistiche con un santino altrettanto poco realistico. 🔗 Leggi su Formiche.net

quando cadono mito e contro mito la vera forza di opus dei una storia

© Formiche.net - Quando cadono mito e contro-mito. La vera forza di “Opus Dei. Una storia”

Altre letture consigliate

cadono mito contro mitoQuando cadono mito e contro-mito. La vera forza di “Opus Dei. Una storia” - Una storia” è un libro edito da Ares e arrivato in libreria da pochi giorni. Segnala formiche.net

Miti che cadono, il forno a legna delle pizze (e «gli aromi di faggio») - Le riviste di settore da qualche tempo si interrogano: ma non sarà un po’ un falso mito quello dei forni a legna per le pizze? Da corriere.it

Contro l’uso propagandistico della Storia, un orizzonte militante che va oltre il mito - Sottrarre l’antifascismo al proprio «mito» per renderne attuale tutta la carica innovativa, i presupposti di sogno e di liberazione, forse più che gli stessi esiti storici. Secondo ilmanifesto.it

Cerca Video su questo argomento: Cadono Mito Contro Mito