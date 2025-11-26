Quale partita di Champions League vedere su TV8 stasera | orario e programma in chiaro 26 novembre

La League Phase di Champions League si avvicina al momento della verità con i match del quinto turno. Nel programma di gare del mercoledì spicca la supersfida Arsenal-Bayern Monaco, incrocio tra due delle tre squadre che sono ancora a punteggio pieno: in palio c’è una fetta importante del primato in classifica. L’incontro si giocherà all’Emirates Stadium con il fischio d’inizio alle 21:00. Il faccia a faccia tra l’unica squadra che non ha ancora subito gol, quella inglese, e il miglior attacco del torneo, insieme al PSG, con 14 reti segnate rende il duello ancor più affascinante. La formazione allenata dallo spagnolo Mikel Arteta guida la Premier League con 29 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Chelsea. 🔗 Leggi su Oasport.it

