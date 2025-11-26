Quale partita di Champions League vedere su TV8 stasera | orario e programma in chiaro 26 novembre

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La League Phase di Champions League si avvicina al momento della verità con i match del quinto turno. Nel programma di gare del mercoledì spicca la supersfida Arsenal-Bayern Monaco, incrocio tra due delle tre squadre che sono ancora a punteggio pieno: in palio c’è una fetta importante del primato in classifica. L’incontro si giocherà all’Emirates Stadium con il fischio d’inizio alle 21:00. Il faccia a faccia tra l’unica squadra che non ha ancora subito gol, quella inglese, e il miglior attacco del torneo, insieme al PSG, con 14 reti segnate rende il duello ancor più affascinante. La formazione allenata dallo spagnolo Mikel Arteta guida la Premier League con 29 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Chelsea. 🔗 Leggi su Oasport.it

quale partita di champions league vedere su tv8 stasera orario e programma in chiaro 26 novembre

© Oasport.it - Quale partita di Champions League vedere su TV8 stasera: orario e programma in chiaro 26 novembre

Altri contenuti sullo stesso argomento

partita champions league vedereBodo Glimt-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Si legge su sport.sky.it

partita champions league vedereBodo Glimt-Juventus, orario e dove vedere in tv e streaming la Champions League - I bianconeri di Spalletti riprendono il cammino europeo con l'obbligo di trovare i tre punti nel freddo polare norvegese ... Si legge su tuttosport.com

partita champions league vedereChampions League gratis in TV, tutte le partite in chiaro su TV8 e Cielo (c’è il match più atteso) - Bayern Monaco: tre big match visibili gratis in tv tra martedì 25 e giovedì 27 novembre 2025. Lo riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Champions League Vedere