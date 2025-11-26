Putin non tratta | vuole solo la resa di Ucraina e Occidente

Kiev, 26 novembre 2025 – La Russia ha rifiutato la pace fin dal primo giorno, il 24 febbraio 2022, da quando ha lanciato l’offensiva contro un Paese democratico che aspirava ad aderire alla Nato e all’Unione europea. Si potrebbe discutere a lungo, come già avvenuto, sugli errori commessi dalla Nato negli ultimi venticinque anni, errori ricordati pubblicamente persino da Papa Francesco, il pacifista per eccellenza, con l’espressione “abbaiare della Nato alle porte della Russia”. Non è però questo il punto centrale. L’ora più buia Per mesi si è diffusa una narrazione fuorviante secondo cui a voler proseguire la guerra fosse l’Occidente, interessato a compiacere le industrie militari; una narrazione che dipingeva Putin come costretto ad attaccare perché “circondato” da missili Nato (mai mostrati), e Zelensky come un burattino eterodiretto da Washington, ostacolo alla pace. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it