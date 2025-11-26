Puoi risolvere finalmente il problema dei peli superflui con le offerte del Black Friday e qui ti spieghiamo come fare
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Black Friday è quel momento dell’anno in cui ti rendi conto di avvertire il bisogno di un sacco di cose. L’ orologio che guardavi da settimane, gli accessori per la tua casa che arredano e risolvono problemi, il trimmer che in effetti avresti dovuto cambiare mesi fa. Ma tra un acquisto impulsivo e l’altro, è anche il periodo perfetto per regalarti una vita più semplice, anche se si parla di epilatori per dire addio ai peli superflui. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Repubblica Futura. . Il Consigliere di Repubblica Futura Antonella Mularoni: Finalmente dentro la maggioranza il coro del "va tutto bene" non è più unisono, è ora di risolvere sul serio i problemi del paese Trovi tutti gli interventi dei consiglieri di RF sul nostro - facebook.com Vai su Facebook