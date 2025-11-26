Pugni e schiaffi a moglie e figlia per 13 anni | Un demonio ha rovinato la mia infanzia
Per tredici anni una donna e i suoi quattro figli - uno avuto da una precedente relazione e tre nati dal rapporto con il compagno - hanno vissuto in un clima di violenze, minacce e continui soprusi. L'uomo, che avrebbe dovuto proteggerli e amarli, ha trasformato la loro quotidianità in un incubo. 🔗 Leggi su Today.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pugni in testa, schiaffi e minacce di morte alla madre disabile. Per quei maltrattamenti, scaturiti dall’alcolismo e dal disturbo bipolare di personalità, una 53enne triestina ha patteggiato un anno e 8 mesi di carcere, pena sospesa a patto che si sottoponga a un - facebook.com Vai su Facebook
Pugni, schiaffi e calci per un pannolino sporco: un fatto inaccettabile. Grazie alla Lega sono state inasprite le pene per chi colpisce un medico o un operatore sanitario. Un passo avanti, ma servono interventi concreti per proteggere chi lavora ogni giorno al ser Vai su X