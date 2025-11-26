Psicodramma Inter perde anche in Champions League | l'Atletico passa al 93&#8242; ora è un problema

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alvarez nel primo tempo castiga una bella Inter. Poi Zielinski rimette le cose a posto nella ripresa ma nel recupero arriva la beffa: Gimenez segna il 2-1 e condanna i nerazzurri ad un pesante KO in Champions League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

