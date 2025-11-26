Pseudoscienza in Regione | il caso Lombardia e il linguaggio che legittima l’infondatezza
In Italia continua a circolare l’idea che la pseudoscienza sia un problema di periferia culturale, una faccenda marginale, confinata in qualche angolo del web o fra chi cerca soluzioni alternative per disperazione. Poi capita di leggere una risposta ufficiale della Regione Lombardia firmata da un assessore con deleghe all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, e ci si accorge che l’erosione del linguaggio pubblico non viene solo dal basso. A volte parte proprio da quei territori che amano presentarsi come modello di modernità, innovazione e “sanità di eccellenza”. È qui che la vicenda delle Discipline Bio Naturali diventa un caso esemplare per capire la deriva culturale che stiamo attraversando. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
In un episodio dei Simpson, Mr. Burns misura il cranio di Smithers citando la frenologia di Francis Joseph Gall. Smithers, con buon senso, gli fa notare che si tratta di una pseudoscienza… E Burns gli risponde: “Zitto tu, che hai la capacità cerebrale di un fer - facebook.com Vai su Facebook
Pseudoscienza in Regione: il caso Lombardia e il linguaggio che legittima l'infondatezza - In Italia continua a circolare l’idea che la pseudoscienza sia un problema di periferia culturale, una faccenda marginale, confinata in qualche angolo del web o fra chi cerca soluzioni alternative per ... Scrive ilfoglio.it
Il caso Lombardia. Forza Italia punge la Lega: "Governavamo meglio noi" - Per la Regione si andrà al voto fra tre anni, ma già si scaldano le polveri. Secondo ilgiorno.it
Regione Lombardia, Fontana sul caso Picchi: "Non ci facciamo dettare la linea dalla sinistra" - "Abbiamo gia' iniziato a parlarci" con i capigruppo di centrodestra sul caso della sottosegretaria Picchi, "continueremo a parlarci e poi decideremo". Secondo affaritaliani.it