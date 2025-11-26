In Italia continua a circolare l’idea che la pseudoscienza sia un problema di periferia culturale, una faccenda marginale, confinata in qualche angolo del web o fra chi cerca soluzioni alternative per disperazione. Poi capita di leggere una risposta ufficiale della Regione Lombardia firmata da un assessore con deleghe all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro, e ci si accorge che l’erosione del linguaggio pubblico non viene solo dal basso. A volte parte proprio da quei territori che amano presentarsi come modello di modernità, innovazione e “sanità di eccellenza”. È qui che la vicenda delle Discipline Bio Naturali diventa un caso esemplare per capire la deriva culturale che stiamo attraversando. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Pseudoscienza in Regione: il caso Lombardia e il linguaggio che legittima l’infondatezza