Prudenza e deterrenza La Romania e il fronte dei droni russi

Ieri durante l'ennesimo massiccio attacco missilistico accompagnato da uno sciame di droni della Russia contro l'Ucraina – soltanto a Kyiv ci sono stati sette morti e venti feriti, fra cui un bambi.

Squilibri Anziché cercare la pace preparandosi alla guerra – secondo il detto di Vegezio, 400 d.C. – qui si genera la guerra preparandosi alla pace. Nel primo caso è la deterrenza, ovvero la forza militare che sconsiglia la guerra, a preservare la pace. Nel sec - facebook.com Vai su Facebook

