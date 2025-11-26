Provincia associazioni centri antiviolenza e forze dell’ordine per rafforzare la rete territoriale

Riminitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la provincia di Rimini in collaborazione con la consigliera delegata alle Pari Opportunità e Politiche di Genere della Provincia di Rimini Barbara Di Natale ha invitato nella sede provinciale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

provincia associazioni centri antiviolenzaSiglato protocollo tra Provincia di Catanzaro e Attivamente Coinvolte: più tutele per donne e minori - Continua l’implementazione della rete territoriale dell’Associazione di Promozione Sociale “Attivamente Coinvolte” APS – Centro Antiviolenza regionale. Segnala catanzaroinforma.it

provincia associazioni centri antiviolenzaViolenza sulle donne in Lombardia: nelle Province i casi sono in aumento - A Lecco 345 indagati da “codice rosso” a Varese preoccupa il dato delle adolescenti. ilgiorno.it scrive

provincia associazioni centri antiviolenzaPalermo, l’associazione Millecolori e il Centro antiviolenza “Lia Pipitone” contro la violenza di genere - L’Associazione Millecolori Aps Ets con il suo Centro antiviolenza “Lia Pipitone”, dicono, “no alla violenza sulle donne”, in questo 25 novembre, e tutto l’anno, con attività di sensibilizzazione e pre ... Riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Provincia Associazioni Centri Antiviolenza