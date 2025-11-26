Proviamo la guida autonoma di XPENG la Tesla della Cina
Mentre Oriente e Occidente si danno battaglia a suon di guida semi autonoma anche in città, l'Europa sonnacchia nel mezzo e si limita ad alcuni test della guida semi-autonoma di Livello 3 in autostrada. A Guangzhou, invece, abbiamo potuto avere un assaggio del futuro, che in Cina è già presente. Il test è stato effettuato a bordo di una XPENG P7+, un modello già "superato" perché arriverà presto la versione restyling (quella che vedremo in Italia) con il nuovo hardware e il chip Turing ancora più potente e già dotato della ridondanza necessaria per il livello 3. Lo scenario? Un percorso che ha attraversato città, extra-urbano e autostrada senza mai costringerci ad intervenire manualmente sullo sterzo o sui freni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo tratto di strada, nuovo punto di vista e nuove sensazioni alla guida della Forthing Friday. In questo episodio è il turno di Lorenzo raccontarci l’auto, tra comfort, spazio e impressioni a caldo. Quale sarà la valutazione della Forthing? Segui il nostro viag - facebook.com Vai su Facebook
Proviamo la guida autonoma di XPENG, la Tesla della Cina - Mentre Oriente e Occidente si danno battaglia a suon di guida semi autonoma anche in città, l'Europa sonnacchia nel mezzo e si limita ad alcuni test della guida semi- Secondo ilgiornale.it
Xpeng, obiettivo Europa: cinque modelli in due anni tra auto elettriche e con range extender - Viaggio nel quartier generale del brand in Cina: «Puntiamo sul mercato premium con modelli ad alto contenuto tecnologico», dice Gian Leonardo Fea, capo di Xpeng Italia ... Scrive corriere.it
Xpeng, obiettivo Europa puntando su premium, tech e sull’arrivo di altri 5 modelli entro il 2027 - Da Guangzhou parla Fea, il managing director per il nostro Paese: “La quota di privati che comprano auto elettriche sta crescendo e c’è interesse per i nuovi ... Secondo repubblica.it