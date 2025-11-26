Proviamo la guida autonoma di XPENG la Tesla della Cina

Ilgiornale.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Oriente e Occidente si danno battaglia a suon di guida semi autonoma anche in città, l'Europa sonnacchia nel mezzo e si limita ad alcuni test della guida semi-autonoma di Livello 3 in autostrada. A Guangzhou, invece, abbiamo potuto avere un assaggio del futuro, che in Cina è già presente. Il test è stato effettuato a bordo di una XPENG P7+, un modello già "superato" perché arriverà presto la versione restyling (quella che vedremo in Italia) con il nuovo hardware e il chip Turing ancora più potente e già dotato della ridondanza necessaria per il livello 3. Lo scenario? Un percorso che ha attraversato città, extra-urbano e autostrada senza mai costringerci ad intervenire manualmente sullo sterzo o sui freni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

proviamo la guida autonoma di xpeng la tesla della cina

© Ilgiornale.it - Proviamo la guida autonoma di XPENG, la Tesla della Cina

News recenti che potrebbero piacerti

proviamo guida autonoma xpengProviamo la guida autonoma di XPENG, la Tesla della Cina - Mentre Oriente e Occidente si danno battaglia a suon di guida semi autonoma anche in città, l'Europa sonnacchia nel mezzo e si limita ad alcuni test della guida semi- Secondo ilgiornale.it

proviamo guida autonoma xpengXpeng, obiettivo Europa: cinque modelli in due anni tra auto elettriche e con range extender - Viaggio nel quartier generale del brand in Cina: «Puntiamo sul mercato premium con modelli ad alto contenuto tecnologico», dice Gian Leonardo Fea, capo di Xpeng Italia ... Scrive corriere.it

proviamo guida autonoma xpengXpeng, obiettivo Europa puntando su premium, tech e sull’arrivo di altri 5 modelli entro il 2027 - Da Guangzhou parla Fea, il managing director per il nostro Paese: “La quota di privati che comprano auto elettriche sta crescendo e c’è interesse per i nuovi ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Proviamo Guida Autonoma Xpeng