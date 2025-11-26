Mentre Oriente e Occidente si danno battaglia a suon di guida semi autonoma anche in città, l'Europa sonnacchia nel mezzo e si limita ad alcuni test della guida semi-autonoma di Livello 3 in autostrada. A Guangzhou, invece, abbiamo potuto avere un assaggio del futuro, che in Cina è già presente. Il test è stato effettuato a bordo di una XPENG P7+, un modello già "superato" perché arriverà presto la versione restyling (quella che vedremo in Italia) con il nuovo hardware e il chip Turing ancora più potente e già dotato della ridondanza necessaria per il livello 3. Lo scenario? Un percorso che ha attraversato città, extra-urbano e autostrada senza mai costringerci ad intervenire manualmente sullo sterzo o sui freni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Proviamo la guida autonoma di XPENG, la Tesla della Cina