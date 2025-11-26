Protesi d' anca in Italia ogni anno 100 mila interventi
MILANO - L'intervento di protesi d'anca consiste nella sostituzione chirurgica dell'articolazione con componenti artificiali biocompatibili e a bassa usura: viene eseguito soprattutto per trattare l'artrosi dell'anca ma anche fratture, necrosi alla testa del femore o malattie congenite o acquisite i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Devi sottoporti a un intervento di protesi all'anca o al ginocchio e ti hanno parlato di "preospedalizzazione"? In questo video ti spiego cosa succede durante questa fase importantissima: quali esami dovrai fare, perché è fondamentale p
L’Aquila, Ortopedia: eseguito il primo intervento di protesi d’anca con il robot. Più precisione e protesi più longeve rispetto al metodo tradizionale - Ieri, nel reparto di ortopedia, tramite il sistema robotico comandato dal chirurgo, è stata impiantata la protesi a un ... Riporta terremarsicane.it