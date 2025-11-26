Prossimo turno Serie A 2025 2026
Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere la 13ª giornata che si giocherà da venerdì 28 novembre a lunedì 1° dicembre 2025. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Nel prossimo turno l’Under 17 ospiterà la Virtus Bologna (sabato 29 novembre alle 18) mentre l’Under 19 di coach Calzolari giocherà a Jesi (lunedì 1 dicembre alle 19) #Rimini #Sport - facebook.com Vai su Facebook
Suazo Jr giocherà in Serie C dal prossimo turno in Puglia calciocasteddu.it/2025/11/20/sua… #casteddu #calcio #cagliari Vai su X
Serie A, gli arbitri del 13° turno: Massa per Roma-Napoli, Guida per l'Inter e Collu per il Milan - Tredicesima giornata di Serie A all’orizzonte, l’Aia ha reso noto gli arbitri che dirigeranno i match del prossimo turno. Da msn.com
Ecco gli estremi difensori consigliati per il tredicesimo turno di Serie A - Ingaggiato per sostituire l'infortunato Suzuki, Vicente Guaita probabilmente farà il suo esordio nel nostro campionato nel prossimo turno contro l'Udinese. Riporta msn.com
Serie A, le designazioni della 13ª giornata: a Massa il big match Roma-Napoli - Le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di Serie A: scelte le squadre per il big match tra Roma e Napoli ma non solo ... gianlucadimarzio.com scrive