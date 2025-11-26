Prossima apparizione di Spider-Man Marvel da non perdere

il ritorno di marvel's spiderman: nuova stagione in arrivo. Il celebre universo di Spider-Man si arricchisce di una nuova avventura attraverso una recente serie animata. Dopo diverse iterazioni live-action di successo, la versione animata del eroe si ripropone con una stagione inedita, destinata a concludere l'offerta Marvel del 2025. Questa produzione, rivolta principalmente a un pubblico giovane, propone nuove trame e personaggi integrati nell'universo del personaggio di Peter Parker. la serie animata di spider-man: dettagli e protagonisti. la quarta stagione di Spidey and His Amazing Friends.

