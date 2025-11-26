Prorogata ancora l'allerta meteo a Napoli e in Campania pioggia fino a giovedì 27 novembre

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le precipitazioni, però, saranno perlopiù a livello locale, in particolare sulla fascia costiera della Campania, dall'Alto Casertano al Cilento, passando per Napoli e le isole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

prorogata allerta meteo napoliProrogata ancora l’allerta meteo a Napoli e in Campania, pioggia fino a giovedì 27 novembre - Le precipitazioni, però, saranno perlopiù a livello locale, in particolare sulla fascia costiera della Campania, dall'Alto Casertano al Cilento, passando ... Lo riporta fanpage.it

prorogata allerta meteo napoliMeteo a Napoli e in Campania, temporali in attenuazione: allerta gialla fino al 27 novembre alle 14 - È in via di miglioramento il quadro meteo che sta interessando la Campania: all'attenuazione dei temporali già previsto per la seconda parte della giornata ... Come scrive msn.com

prorogata allerta meteo napoliProrogata l’allerta meteo in Campania per 24 ore: forti temporali su tutta la regione - Prorogata per altre 24 ore l'allerta meteo in Campania, ma da mezzanotte diventerà di colore giallo: ancora forti piogge su tutta la regione ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prorogata Allerta Meteo Napoli